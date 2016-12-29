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Путин подписал закон о применении физической силы к заключенным

Новости
19:25, 29 декабря
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Президент Владимир Путин подписал закон, который регламентирует применение физической силы, спецсредств и огнестрельного оружия сотрудниками ФСИН к заключенным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

Согласно закону, сотрудники уголовно-исправительной системы могут применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие для пресечения преступления или неповиновения, а также для задержания.

Также сотрудники ФСИН «при наличии возможности» должны фиксировать применение насилия к заключенным видеорегистратором или другими штатными аудиовизуальными средствами фиксации, и сообщать об этом своему начальнику в течение суток.

Ранее в законопроекте было прописано, что сотрудники ФСИН могут применять спецсредства за любое нарушение режима содержания. Из окончательной редакции документа эту норму убрали.

Госдума приняла «закон садистов»: какие полномочия он дает сотрудникам ФСИН, и за что теперь можно бить заключенных.

Законопроект, регламентирующий применение силы и спецсредств к заключенным, был внесен в Госдуму в мае 2015 года. Многие правозащитники заявили о неприемлемости этого закона и выступили против его принятия. Бывший омбудсмен Элла Памфилова говорила, что этот закон создает условия для произвольного насилия над осужденными.

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