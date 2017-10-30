Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным

Правозащитница Людмила Алексеева поручилась за бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых, который обвиняется в получении взятки. Об этом она заявила на встрече президента России Владимира Путина с Советом по правам человекам.

«Я, например, бывшего губернатора Кировской области господина Белых знаю с тех пор, когда он еще был средней руки бизнесменом, когда губернатором стал, тоже общалась. Могу поручиться: он взяток не брал, не такой человек», — сказала Алексеева (цитата по «Интерфаксу»).

В ответ Путин призвал не делать выводов до решения суда по делу Белых.

«Но, согласитесь, все-таки странным является объяснение, согласно которому губернатор субъекта Российской Федерации берет деньги у предпринимателя, и не в Кирове, а в Москве, и не в рабочем кабинете, а в ресторане, и не в рублях, а в долларах. Но это как-то очень странно», — отметил Путин.

Кроме того, Алексеева предложила воссоздать комиссию по помилованию при президенте России. Она раскритиковала Путина за то, что тот передал право помиловать заключенных членам региональных комиссий. По ее словам, это «место хлебное», а родственники не жалеют денег, чтобы заключенных выпустили.

Она также добавила, что президент один не может заниматься помилованиями, но он может выбрать для этого специальных людей. «Это должна быть общественная работа, значит, бесплатная. Это должен быть совет по помиловании при президенте», — сказала Алексеева. В этот совет она предложила кандидатуры актрисы Чулпан Хаматовой, депутата Госдумы Галины Хованской, историка Николая Сванидзе и других.