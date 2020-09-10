«Заявлялось, что меня вывезут живой или по частям»: Колесникова пожаловалась в СК на свое похищение

Арестованная член Координационного совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова обратилась в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело о похищении и об угрозах убийством со стороны сотрудников милиции и КГБ. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном на сайте штаба незарегистрированного кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико.

Заявление написано на имя председателя СК Беларуси Ивана Носкевича.

В нем Колесникова указала, 7 сентября сотрудники КГБ надели ей на голову мешок, «затолкали в микроавтобус» и вывезли на границу с Украиной, где попытались насильно выдворить за пределы Беларуси. Во время прохождения паспортного контроля Колесникова порвала свой паспорт, после чего ее «снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд».

Колесникова заявила, что во время похищения сотрудники милиции и КГБ угрожали ее здоровью и жизни. «В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально», — говорится в сообщении.

Колесникова потребовала возбудить уголовные дела о похищении (ст.182 УК РБ), незаконном лишении свободы (ст.183 УК РБ) и угрозе убийством (ст.186 УК РБ).

Она арестована по подозрению в публичных призывах к захвату власти и находится в минском СИЗО.

Ранее ее адвокат Людмила Казак рассказала, что Колесниковой угрожали физической расправой, когда она находилась в здании Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси. По словам адвоката, у Колесниковой остались ушибы после того, как ее силой заталкивали в машину. В СИЗО ей оказывали медицинскую помощь.

Фото на превью: Сергей Бобылев / ТАСС