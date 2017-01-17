Захарова назвала истерикой публикацию CNN высказываний Трампа о России в 2014 году

Как утверждает телеканал, после присоединения Крыма к России Трамп в эфире NBC News и Fox News призывал к экономическим санкциям против России, а позднее подтверждал, что поддерживает эти санкции. Он также отмечал, что согласен с бывшим кандидатом в президенты Миттом Ромни, который в 2012 году назвал Россию главным геополитическим противником США.

«У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп „пророссийский президент“. А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всем», — написала Захарова в фейсбуке.

Накануне Трамп в интервью The Times заявил, что США могут отменить санкции против России в обмен на сделку по сокращению ядерных вооружений.

«На Россию наложены санкции — посмотрим, можно ли будет заключить с ней какие-нибудь хорошие договоренности. В частности, я думаю, что ядерных вооружений должно быть намного меньше, их нужно очень значительно снизить», — сказал он.

Ранее в комментарии The Wall Street Journal Трамп отметил, что санкции могут быть сняты в обмен на российское сотрудничество в США. Возможной сферой подобного сотрудничества он назвал борьбу с терроризмом.