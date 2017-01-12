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Захарова пообещала проинформировать ОБСЕ о запрете вещания Дождя на Украине
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Захарова пообещала проинформировать ОБСЕ о запрете вещания Дождя на Украине

Новости
15:39, 12 января
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала проинформировать Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о запрете вещания телеканала Дождь на Украине. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

 

О запрете вещания Дождя на Украине стало известно 12 января, такое решение принял Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом Дождю рассказала Оксана Веселова, представитель провайдера-партнера «Воля», чей юрист присутствовал на заседании регулятора. 

По словам Веселовой, официальный документ будет опубликован 16 января. С этого момента у операторов будет месяц, чтобы исключить канал из сетей. 

В Нацсовете сочли, что размещение в эфире Дождя коммерческой рекламы нарушает законодательство Украины, которое запрещает делать это иностранным каналам.  Исключение составляют каналы, попадающие под юрисдикцию государств-членов Европейского союза или государств, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия не входит в число этих государств).

Члена Нацсовета Сергея Костинского на заседании также заявил, что Дождь изображал Крым как территорию России, что является посягательством на территориальную целостность Украины.

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