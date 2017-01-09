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Захарова пошутила о взломе «мозга Обамы» русскими хакерами

Новости
16:28, 9 января
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что русские хакеры взломали в США «мозг Обаме». Об этом написала в своем в фейсбуке.

«Мне кажется, „русские хакеры“ если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о „русских хакерах“», — написала представитель министерства.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ представили несекретную часть доклада о влиянии России на выборы в США. Спецслужбы посчитали доказанным тот факт, что президент Владимир Путин лично отдал приказ начать кампанию по вмешательству в выборы.

В документе также сказано, что российский лидер собирался «подорвать веру народа в американскую демократию», а когда Москве стало ясно, что Клинтон, скорее всего, победит, Россия «сосредоточилась на подрыве ее ожидаемого президентства».

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российские власти «серьезно устали» от обвинений в причастности к атакам, которые выглядят как «охота на ведьм».

«Путин приказал начать кампанию по вмешательству в выборы»: главное из доклада спецслужб США о кибератаках

29 декабря власти США ввели против России санкции по обвинениям во вмешательство в выборы американского президента путем массовых хакерских атак. Под санкции попали несколько физических лиц, а также сотрудники ГРУ и ФСБ. США также выдворили из страны 35 российских дипломатов.

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