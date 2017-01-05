Прямой эфир
59,53
62,57
56,99
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Омбудсмен назвала дату прибытия Ильдара Дадина в новую колонию
Власти Турции уточнили национальность устроившего стрельбу в ночном клубе в Стамбуле
Американский сенатор пообещал ужесточить санкции против России
Взломавший почту Хиллари Клинтон хакер назвал «истерикой» обвинения России в кибератаках на США

Ханты-мансийских полицейских заподозрили в избиении задержанного

Новости
14:40, 5 января
135
0
Поделиться

Следственный комитет (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил два уголовных дела в отношении сотрудников отдела полиции по городу Пыть-Ях и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска по городу по подозрению в применении насилия и спецсредств к задержанному, сообщается на сайте СК.  

Дело было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

Следствие установило, что 22 декабря 2016 года в Пыть-Яхе оперативный дежурный, его помощник и и.о. начальника отдела уголовного розыска, находясь при исполнении, применили к задержанному мужчине насилие и наручники в помещении дежурной части полиции. В этот же день они без оснований поместили другого мужчину в камеру для задержанных и применили к нему наручники, отмечает СК. 

«По уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следствием изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, необходимая служебная и иная документация, установлены и допрошены потерпевшие лица, а также свидетели, в том числе сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Оперативный дежурный и его помощник были задержаны. 

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Леонид Парфенов: «Из всей этой истории без тяжелого всенародного похмелья не выйти»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2