Ханты-мансийских полицейских заподозрили в избиении задержанного

Следственный комитет (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудил два уголовных дела в отношении сотрудников отдела полиции по городу Пыть-Ях и исполняющего обязанности начальника отдела уголовного розыска по городу по подозрению в применении насилия и спецсредств к задержанному, сообщается на сайте СК.

Дело было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

Следствие установило, что 22 декабря 2016 года в Пыть-Яхе оперативный дежурный, его помощник и и.о. начальника отдела уголовного розыска, находясь при исполнении, применили к задержанному мужчине насилие и наручники в помещении дежурной части полиции. В этот же день они без оснований поместили другого мужчину в камеру для задержанных и применили к нему наручники, отмечает СК.

«По уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Следствием изъяты и изучаются записи с камер видеонаблюдения, необходимая служебная и иная документация, установлены и допрошены потерпевшие лица, а также свидетели, в том числе сотрудники полиции», — говорится в сообщении.

Оперативный дежурный и его помощник были задержаны.