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У места проведения пресс-конференции Путина задержали двух человек
Рядом с Центром международной торговли, где проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина, задержаны двое человек, сообщает «ОВД Инфо».
По информации издания, полицейские и сотрудники Федеральной службы охраны задержали женщину и фотографа Александра Бохонова. Сообщается, что онкобольная Гаянэ Амрахова стояла с плакатом, посвященным ее жилищным проблемам.
Амрахова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов ей угрожали. Сейчас задержанные находятся в ОВД «Пресненский».
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