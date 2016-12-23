У места проведения пресс-конференции Путина задержали двух человек

Рядом с Центром международной торговли, где проходит пресс-конференция президента России Владимира Путина, задержаны двое человек, сообщает «ОВД Инфо».

По информации издания, полицейские и сотрудники Федеральной службы охраны задержали женщину и фотографа Александра Бохонова. Сообщается, что онкобольная Гаянэ Амрахова стояла с плакатом, посвященным ее жилищным проблемам.

Амрахова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов ей угрожали. Сейчас задержанные находятся в ОВД «Пресненский».