Задержан напавший на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь, сообщает Hurriyet.

По данным газеты, им оказался выходец из Узбекистана Абдулкадир Машарипов.

Он был задержан в Стамбуле. По данным агентства Ihlas, мужчина прятался в квартире своего знакомого.

После задержания Машарипова отправили в Управление безопасности. На фотографиях, опубликованных Hurryiet и Ihlas, на его лице видны кровоподтеки и синяки.

Ранее заместитель премьер-министра Турции Вейси Кайнак заявлял, что поиски напавшего ведутся и на территории Турции, и за рубежом. По его словам, террорист действовал один, но у него могли быть помощники. Hurriyet ранее сообщала со ссылкой на источники в спецслужбах, что нападавших могло быть двое.

Ночью первого января в одном из ночных клубов города произошел теракт: мужчина открыл огонь по посетителям заведения. Погибли 39 человек, среди которых была гражданка России. Еще 70 человек были ранены.

По данным очевидцев, нападавший кричал «Аллах Акбар». Власти Турции назвали произошедшее терактом, а президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что нападение было попыткой дестабилизировать ситуацию.