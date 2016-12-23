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В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта

Новости
09:31, 23 декабря
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Немецкая полиция задержала двух человек в городе Дуйсбург по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

По информации издания, задержанные — братья, выходцы из Косово. Полиция считает, что они планировали совершить теракт в торговом центре города Оберхаузен.

Сейчас полиция выясняет, насколько далеко продвинулась подготовка к теракту.

Немецкая полиция работает в усиленном режиме в связи с терактом, который произошел в Берлине 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке, погибли 12 человек, около 50 получили ранения.

Главный подозреваемый в совершении теракта — гражданин Туниса Анис Амри. Он объявлен в розыск.

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