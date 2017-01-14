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На антикризисном сходе в центре Москвы задержали более десяти человек

Новости
14:42, 14 января
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Полиция задержала в центре Москвы более десяти человек, собравшихся на антикризисный народный сход. Об этом Дождю сообщил один из задержанных, организатор акции Юрий Горских. 

Антикризисную акцию активисты планировали провести около памятника Грибоедову на Чистых прудах. Она не была согласована с властями Москвы, поэтому акцию было решено провести в форме народного схода. 

Горских также сообщил, что на место проведения акции прибыли пять автозаков. По его словам, вместе с ним в автозаке находились 12 человек, а всего задержанных может быть около 30 человек. Всего у памятника, по оценке организатора, собрались около ста человек.

По данным «ОВД-Инфо», задержанных на акции везут в отделение полиции на четырех атовзаках. 

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