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Полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к теракту в Стамбуле

Новости
16:09, 2 января
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Турецкая полиция задержала восемь человек, которых подозревают в причастности к теракту в ночном клубе Reina в Стамбуле, сообщает Daily Sabah.

О личностях задержанных не сообщается.

Стрельба в ночном клубе Reina произошла в ночь на 1 января. Вооруженный мужчина открыл огонь, в результате чего погибли 39 человек, еще около 70 получили ранения. Cреди погибших было 16 иностранцев, в том числе одна гражданка России. Всего в клубе находились примерно 600 человек.

После нападения власти Турции сообщили об убийстве нападавшего. Однако позже эту информацию опровергли. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». 

CNN Turk со ссылкой на местную полицию сообщал, что теракт мог совершить гражданин Киргизии или Узбекистана.

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