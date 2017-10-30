Прямой эфир
57,92
67,28
60,12
Подписаться
Новости
Программы
Репортажи TED Кино
BBC
Top Gear Зовите повитуху Война и мир Документальные фильмы Луи Теру Документальные фильмы Дэвида Аттенборо Кулинарные детективы Невидимые города Италии Городские секреты Путешествие по Транссибу с Джоанной Ламли Риллингтон-плейс Допинг Дарреллы Космонавты Силы природы Новости BBC на Дожде
Магазин
Галереи Тесты Блоги Заметки
Расписание Как подключиться Центр поддержки Лица Архив Страна Дождя
Еще
Войти
18+
Новости

Центробанк объяснил решение об отзыве лицензии у «Югры»

30 октября, 02:45
1 267 0

«ФК Открытие» и Бинбанк были системно значимыми банками, а «Югра» — нет, и Центробанк в случае с ней фактически исчерпал надзорные возможности, говорится в письме первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина, которое приводит газета «Ведомости».

В письме, адресованном главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, говорится, что Центробанк пытался улучшить качество активов «Югры» и финансовую устойчивость учреждения после проверки 2016 года, начав разработку мер финансового оздоровления банка. Тулин пишет, что в 2017 году «Югре» были выданы четыре предписания о доформировании резервов на 62 миллиарда рублей, но банк продолжал агрессивное привлечение вкладов — в том числе с использованием схем для обхода запретов, наложенных Центробанком, а также выдачу кредитов ккомпаниям, чей бизнес не соответствовал размерам выдаваемых ссуд. Тулин отмечает, что банк также проводил операции с признаками вывода активов и фиктивного формирования доходов.

В письме замглавы Центробанка говорится, что после введения в «Югру» временной администрации акционеры предложили вариант с выдачей банку Агентством по страхованию вкладов кредита на спасение сроком на 10 лет, но регулятор счел эту идею нереалистичной и противоречащей закону, отозвав у банка лицензию. В «Югре» «Ведомостям» сообщили, что не раз опровергали тезисы Тулина и что ни один из фактов, которые упоминаются в письме, не подтвердились в ходе проверок со стороны временной администрации и АСВ.

Здесь и сейчас.
«Движемся по списку»: что стало причиной проблем Бинбанка и кто следующий на очереди
Обсуждаем с финансовым аналитиком Максимом Осадчим
20 сентября
22 427

В случае «ФК Открытие» Центробанк учитывал его размер и влияние на других участников рынка, поэтому поддержание ликвидности и устойчивости кредитного учреждения стало для регулятора приоритетом, говорится в письме Тулина. Системно значимым замглавы ЦБ называет и Бинбанк. Если бы у этих компаний отозвали лицензии, это повлекло бы системные последствия для экономики и подорвало бы доверие граждан и бизнеса к банковской системе, заключил Тулин.

Ведущий методолог «Эксперта РА» Юрий Беликов назвал эти аргументы логичными. «Интенсивная терапия „Югре“ уже не помогла бы. Если бы вкладчики „Югры“ запаниковали так же массово, как „Открытия“ и Бинбанка, был бы мгновенный дефолт», — сказал он.

О санации «Открытия» Центробанк объявил в конце августа. Регулятор стал его основным инвестором, используя деньги из Фонда консолидации банковского сектора. Санацию Бинбанка Центробанк анонсировал 21 сентября. Лицензию у «Югры» ЦБ отозвал в конце июля.

Здесь и сейчас.
«Временная администрация разрушила 30-миллиардный собственный капитал банка»: представитель Алексея Хотина об отзыве лицензии у «Югры»
28 июля
5 104

 

Купите подписку
Вы уже подписчик? Войдите

Купить за 1 ₽

подписка на 10 дней
Варианты подписки
Что дает подписка на Дождь?
Комментарии (0)

Комментирование доступно только подписчикам.
Оформить подписку
Также по теме
Здесь и сейчас

«Путин хоть завтра может показать нам пустые карманы»: кто они — три самых финансово интересных человека из окружения президента
25 октября 47765
Здесь и сейчас

«Простая процедура “мы считаем, что вы виноваты”»: кто из менеджеров «Открытия» попадет в черный список ЦБ
18 октября 4071
Другие новости
Бывший советник Трампа признал вину в даче ложных показаний ФБР Сегодня в 18:22 В России изменили правила кругового движения Сегодня в 17:49 Путин назвал безобразием выезд опергруппы к блогерам Nemagia Сегодня в 18:03 Мужчина с ножом взял заложников в детском саду в Армении Сегодня в 17:18 Алексеева поручилась за Белых на встрече c Путиным Сегодня в 17:25 Экс-главу кампании Трампа обвинили в сговоре против США Сегодня в 16:50 Путин исключил связь нападения на Фельгенгауэр с нарушением свободы слова Сегодня в 16:45 Бывший глава кампании Трампа сдался ФБР Сегодня в 15:48 Напавшего на учительницу школьника из Ивантеевки обвинили в покушении на убийство Сегодня в 16:05 Генпрокурор Испании обвинил власти Каталонии в растрате и мятеже Сегодня в 15:26
Все новости
Партнерский материал
Партнерский материал

Читайте и смотрите новости Дождя там, где вам удобно
Дайджесты и эксклюзивы каждый день
Главные новости к утреннему кофе
Нажав кнопку «Получать рассылку», я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера
Самое интересное
«Если Навального зарегистрируют, я сниму свою кандидатуру»: первое интервью кандидата в президенты Ксении Собчак
Кашин и mnogohodovochka Путина: роль Тимошенко для Собчак, охранник президента прикрывает преемника и новый большой сюрприз от Кремля
Бунт царебожников: кто выпустил из подполья самую могущественную православную секту, которую остерегается даже патриарх
Новое русское дворянство: что зашифровано в гербах Шойгу, Патрушева, Нарышкина и как Поклонская получила «дворянское звание»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 18+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2