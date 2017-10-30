Центробанк объяснил решение об отзыве лицензии у «Югры»

«ФК Открытие» и Бинбанк были системно значимыми банками, а «Югра» — нет, и Центробанк в случае с ней фактически исчерпал надзорные возможности, говорится в письме первого зампреда Центробанка Дмитрия Тулина, которое приводит газета «Ведомости».

В письме, адресованном главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, говорится, что Центробанк пытался улучшить качество активов «Югры» и финансовую устойчивость учреждения после проверки 2016 года, начав разработку мер финансового оздоровления банка. Тулин пишет, что в 2017 году «Югре» были выданы четыре предписания о доформировании резервов на 62 миллиарда рублей, но банк продолжал агрессивное привлечение вкладов — в том числе с использованием схем для обхода запретов, наложенных Центробанком, а также выдачу кредитов ккомпаниям, чей бизнес не соответствовал размерам выдаваемых ссуд. Тулин отмечает, что банк также проводил операции с признаками вывода активов и фиктивного формирования доходов.

В письме замглавы Центробанка говорится, что после введения в «Югру» временной администрации акционеры предложили вариант с выдачей банку Агентством по страхованию вкладов кредита на спасение сроком на 10 лет, но регулятор счел эту идею нереалистичной и противоречащей закону, отозвав у банка лицензию. В «Югре» «Ведомостям» сообщили, что не раз опровергали тезисы Тулина и что ни один из фактов, которые упоминаются в письме, не подтвердились в ходе проверок со стороны временной администрации и АСВ.

В случае «ФК Открытие» Центробанк учитывал его размер и влияние на других участников рынка, поэтому поддержание ликвидности и устойчивости кредитного учреждения стало для регулятора приоритетом, говорится в письме Тулина. Системно значимым замглавы ЦБ называет и Бинбанк. Если бы у этих компаний отозвали лицензии, это повлекло бы системные последствия для экономики и подорвало бы доверие граждан и бизнеса к банковской системе, заключил Тулин.

Ведущий методолог «Эксперта РА» Юрий Беликов назвал эти аргументы логичными. «Интенсивная терапия „Югре“ уже не помогла бы. Если бы вкладчики „Югры“ запаниковали так же массово, как „Открытия“ и Бинбанка, был бы мгновенный дефолт», — сказал он.

О санации «Открытия» Центробанк объявил в конце августа. Регулятор стал его основным инвестором, используя деньги из Фонда консолидации банковского сектора. Санацию Бинбанка Центробанк анонсировал 21 сентября. Лицензию у «Югры» ЦБ отозвал в конце июля.