Yahoo поменяет название на Altaba после продажи большей части активов

Компания Yahoo будет переименована в Altaba Inc. после продажи большей части интернет-активов компании Verizon, сообщает CNBC.

Verizon в июле согласилась приобрести активы Yahoo за 4,8 миллиарда долларов. Под контролем Yahoo после завершения сделки останется, в частности, 35,5% акций Yahoo Japan и 15-процентная доля в китайской платформе Alibaba.

Главой Altaba станет Эрик Брандт, а исполнительный директор Yahoo Марисса Майер уйдет в Verizon.

Сделка Verizon с Yahoo оказалась под угрозой после сделанного в декабре заявления Yahoo о том, что хакеры двумя годами ранее могли украсть информацию более миллиарда ее пользователей.