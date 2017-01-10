Прямой эфир
60,07
63,47
55,05
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Госдепартамент объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках
США включили в «список Магнитского» Бастрыкина и Лугового
Верховный суд Венесуэлы счел неконституционной попытку отправить Мадуро в отставку
Глава ФССП прокомментировал законопроект об изъятии единственного жилья у должников

Yahoo поменяет название на Altaba после продажи большей части активов

Новости
05:13, 10 января
162
0
Поделиться

Компания Yahoo будет переименована в Altaba Inc. после продажи большей части интернет-активов компании Verizon, сообщает CNBC.

Verizon в июле согласилась приобрести активы Yahoo за 4,8 миллиарда долларов. Под контролем Yahoo после завершения сделки останется, в частности, 35,5% акций Yahoo Japan и 15-процентная доля в китайской платформе Alibaba.

Главой Altaba станет Эрик Брандт, а исполнительный директор Yahoo Марисса Майер уйдет в Verizon.

Сделка Verizon с Yahoo оказалась под угрозой после сделанного в декабре заявления Yahoo о том, что хакеры двумя годами ранее могли украсть информацию более миллиарда ее пользователей.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2