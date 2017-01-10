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Yahoo поменяет название на Altaba после продажи большей части активов
Компания Yahoo будет переименована в Altaba Inc. после продажи большей части интернет-активов компании Verizon, сообщает CNBC.
Verizon в июле согласилась приобрести активы Yahoo за 4,8 миллиарда долларов. Под контролем Yahoo после завершения сделки останется, в частности, 35,5% акций Yahoo Japan и 15-процентная доля в китайской платформе Alibaba.
Главой Altaba станет Эрик Брандт, а исполнительный директор Yahoo Марисса Майер уйдет в Verizon.
Сделка Verizon с Yahoo оказалась под угрозой после сделанного в декабре заявления Yahoo о том, что хакеры двумя годами ранее могли украсть информацию более миллиарда ее пользователей.
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