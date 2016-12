Умер создатель олененка Бэмби художник Тайрус Вонг

«Мы глубоко опечалены новостью об уходе легенды Диснея Тайруса Вонга. Ему было 106 лет. Наши мысли с семьей Вонга», — говорится в сообщении.

We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz