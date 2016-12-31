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Умер создатель олененка Бэмби художник Тайрус Вонг
В возрасте 106 лет скончался художник студии Walt Disney Тайрус Вонг, прославившийся рисунками олененка Бэмби для одноименного мультфильма. Об этом сообщается в твиттере студии.
«Мы глубоко опечалены новостью об уходе легенды Диснея Тайруса Вонга. Ему было 106 лет. Наши мысли с семьей Вонга», — говорится в сообщении.
We are deeply saddened to hear of the passing of Disney Legend, Tyrus Wong. He was 106. Our thoughts are with the Wong family. pic.twitter.com/V1rHekEoxz— Walt Disney Museum (@WDFMuseum) 31 декабря 2016 г.
Вонг работал в студии Walt Disney три года — с 1938 по 1941 год. Затем в течение 26 лет он работал на студии Warner Brothers и вышел на пенсию в возрасте 68 лет.
В 2001 году он был назван «Легендой Дисней».
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