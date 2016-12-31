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Умер создатель олененка Бэмби художник Тайрус Вонг

Новости
14:40, 31 декабря
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В возрасте 106 лет скончался художник студии Walt Disney Тайрус Вонг, прославившийся рисунками олененка Бэмби для одноименного мультфильма. Об этом сообщается в твиттере студии.

«Мы глубоко опечалены новостью об уходе легенды Диснея Тайруса Вонга. Ему было 106 лет. Наши мысли с семьей Вонга», — говорится в сообщении.

Вонг работал в студии Walt Disney три года — с 1938 по 1941 год. Затем в течение 26 лет он работал на студии Warner Brothers и вышел на пенсию в возрасте 68 лет.

В  2001 году он был назван «Легендой Дисней».

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