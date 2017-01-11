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WikiLeaks сочла неправдоподобным «российское досье» на Трампа
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WikiLeaks сочла неправдоподобным «российское досье» на Трампа

Новости
08:24, 11 января
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Распространенный BuzzFeed документ, в котором содержится информация о возможном компромате России на избранного президента США Дональда Трампа, неправдоподобен. Такое мнение высказали в WikiLeaks — соответствующее сообщение появилось в твиттере организации.

Фото: Reuters

«35-страничный PDF-документ о Трампе, опубликованный BuzzFeed, не является докладом разведки. Стиль, факты и даты неправдоподобны», — говорится в сообщении.

При этом BuzzFeed не называл документ «докладом разведки». Издание отмечало, что он может быть одним из материалов, которые использовала российская разведка для подготовки «досье» на Трампа. При этом такой документ, как подчеркивает BuzzFeed, «контролируется представителем Кремля Песковым», который выполняет прямые указания высшего руководства России.

Также в документе, в частности, указывается, что российская разведка собирала компромат на Дональда Трампа во время его визита в Москву в 2013 году с целью последующего шантажа. Его номер в отеле Ritz Carlton, в котором останавливались президент США Барак Обама с супругой, прослушивался агентами разведки. В документе указывается, что в этот номер Трамп вызывал проституток.

Помимо этого, в тексте документа указывается, что российские спецслужбы контактировали с помощниками Трампа задолго до выборов — эти контакты продолжались в течение пяти лет.

Сам Трамп назвал доклад лживым, а новости о нем — сфабрикованными. По мнению избранного президента США, подобные публикации — это «политическая охота на ведьм». Об этом он написал в своем твиттере.

 

 

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