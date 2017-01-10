ВОЗ подсчитала ущерб мировой экономики от курения

Всемирная организация здравоохранения оценила ущерб мировой экономики от курения в один триллион долларов в год. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального института онкологии США, передает Reuters.

Один триллион долларов ежегодно расходуется на здравоохранение, указывается в докладе. Также там подчеркивается, что к 2030 году количество смертей из-за последствий курения табака возрастет с шести до восьми миллионов человек ежегодно. При этом более 80% случаев будут происходить в странах с низким и среднем уровнем доходов.

ВОЗ отмечает, что распространенность курения в мире сократилась, но выросло число курильщиков. Авторы исследования также подчеркивают, что правительства в состоянии сократить количество курящих людей, но «опасаются, что борьба против табака будет иметь негативные экономические последствия», однако они «не обоснованы доказательствами», заключили эксперты.

Накануне RNS ознакомилось с антитабачной концепцией российского Минюста на 2017–2022 годы. В ней, в частности, предлагается предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день курящих сотрудников на время, которое они потратили на курение.

Ранее Минздрав предложил запретить продавать табачные изделия родившимся после 2015 года, в том числе и после достижения совершеннолетия. Это объяснили высокими показателями распространения потребления табака. По данным Минздрава, ежегодно из-за курения умирают около 5,4 млн человек в год — это одна из главных причин смерти.