Белый дом заявил о сокрытии Трампом информации о финансовых связях с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп скрывает информацию о своих финансовых связях с Россией, а также связях своей семьи. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дом Джош Эрнест, передает Reuters.

«Есть много доказательств, которые они (команда Трампа) могут собрать, чтобы опровергнуть эти обвинения как безосновательные. Но они отказались это сделать. Такая секретность только сеет сомнения в общественном мнении», — сказал представитель Белого дома.

В свою очередь на пресс-конференции 11 января Трамп, отвечая на вопрос о публикации доклада о «российском компромате» на него, заявил: «У меня нет никаких дел с Россией. Я не брал кредитов, у меня нет деловых связей с Россией».

Ранее CNN сообщил, что в засекреченных документах американских спецслужб, которые на прошлой неделе были представлены президенту США Бараку Обаме и избранному президенту Дональду Трампу, содержались утверждения о том, что у российской разведки есть компрометирующая информация о Трампе.

Позже американское издание BuzzFeed опубликовало документ, в котором говорится о связях между представителями штаба избранного президента США Дональда Трампа и российскими спецслужбами.