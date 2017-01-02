WhatsApp перестанет работать на старых моделях телефонов
Приложение перестанет будет работать на мобильных устройствах iPhone 3GS, Windows Phone 7, смартфонах на операционной системе Android версий 2.1 и 2.2 и устройствах с iOS 6. Приложение по-прежнему будет работать на устройствах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 как минимум до 30 июня 2017 года.
«Несмотя на то, что эти устройства стали важной частью истории, они не могут поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении в будущем», — объяснили свое решение разработчики. Как пишет Daily Expess, они посоветовали пользователям купить более современные телефоны или обновить устройства до последней вресии, если это возможно.
В октябре 2016 года Amnesty International признала WhatsApp и мессендже Facebook самыми защищенными. Основтель Facebook Марк Цукерберг в начале 2016 года оценил аудиторию WhatsApp в миллиард пользователей.