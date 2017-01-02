WhatsApp перестанет работать на старых моделях телефонов

Американский мессенджер WhatsApp отключит приложение для пользователей устаревших устройств, сообщает The Independet, это может произойти в первую неделю января 2017 года, пишет Daily Expess со ссылкой на заявление компании.

Приложение перестанет будет работать на мобильных устройствах iPhone 3GS, Windows Phone 7, смартфонах на операционной системе Android версий 2.1 и 2.2 и устройствах с iOS 6. Приложение по-прежнему будет работать на устройствах Blackberry OS, Blackberry 10, Nokia S40 и Nokia Symbian S60 как минимум до 30 июня 2017 года.

«Несмотя на то, что эти устройства стали важной частью истории, они не могут поддерживать возможности, которые будут появляться в нашем приложении в будущем», — объяснили свое решение разработчики. Как пишет Daily Expess, они посоветовали пользователям купить более современные телефоны или обновить устройства до последней вресии, если это возможно.

В октябре 2016 года Amnesty International признала WhatsApp и мессендже Facebook самыми защищенными. Основтель Facebook Марк Цукерберг в начале 2016 года оценил аудиторию WhatsApp в миллиард пользователей.