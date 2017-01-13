Кремль прокомментировал фотографию Путина с руководством «ЧВК Вагнера»

Во «ВКонтакте» появилась фотография, на которой президент России Владимир Путин позирует вместе с руководством частной военной компании, бойцы которой, по данным СМИ, участвуют в боевых действиях в Сирии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил Дождю, что снимок мог быть сделан на приеме в Кремле 9 декабря

Фотография, на которой Владимир Путин позирует вместе Дмитрием Уткиным (СМИ называли его командиром частной военной компании «ЧВК Вагнера») и его заместителем Андреем Трошевым, появилась в группе во «ВКонтакте» WAR NEWS TODAY. По словам Песков, снимок скорее всего, был сделан в кулуарах Кремля во время торжественного приема по случаю празднования Дня Героев Отечества. При этом Песков подчеркнул, что глава государства отдельного не общался с руководителями ЧВК.

WAR NEWS TODAY

«В кулуарах приема президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было»,— сказал он Дождю.

Фотографию в группе WAR NEWS TODAY первым выложил в комментариях к одному из постов пользователь по имени Виктор Гузенко. Он рассказал Дождю, что нашел ее в другом сообществе под названием «Солдат удачи».

День героев отечества празднуется 9 декабря. Через несколько дней после последнего приема в 2016 году издание «Фонтанка», изучив фотографии гостей, обнаружила среди них представителей Вагнера. Песков тогда подтвердил, что их действительно приглашали на прием.

СМИ неоднократно сообщали о том, что так называемая группа Вагнера выполняла важные боевые задания в Сирии. В августе этого года РБК опубликовал расследование о том, что представляет из себя эта ЧВК. По данным издания,официального названия у этой структуры нет, имя ее руководителя и выручка не разглашаются. Лагерь частной военной компании находится в Краснодарском крае на хуторе Молькино. Там же дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ. Именно ГРУ негласно курирует «группу Вагнера», рассказывали источники РБК. Функционировать лагерь начал примерно в середине 2015 года.

Михаил Рубин, Лилия Яппарова