На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки

Эксперты не нашли следов взрывчатки на обломках самолета Ту-154, которые поднятыли со дна Черного моря. Об этом сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

По его словам, нет никаких свидетельств того, что на борту военно-транспортного самолета Минобороны произошел взрыв, который привел к его крушению. На обнаруженных телах погибших эксперты также не нашли никаких признаков взрыва на борту. «Таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения», — подчеркнул источник.

Эту же информацию сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Ранее версия взрыва на борту не называлась в числе основных. По информации ФСБ, возможными причинами крушения Ту-154 в Черном море могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. При этом источник ТАСС в силовых структурах ранее сообщал, что версия попадания в двигатель посторонних предметов считается приоритетной.

Крушение Ту-154 произошло 25 декабря. На борту находились 92 человека. Среди них артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и военнослужащие Минобороны России.