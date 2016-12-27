Прямой эфир
60,85
63,58
55,92
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
«Интерфакс» узнал о приостановке полетов Ту-154 силовых ведомств
В Москве взявший женщину в заложники стрелок покончил с собой
ТАСС назвал «попадание посторонних предметов» в двигатель основной версией крушения Ту-154
Чемезов заявил об отсутствии ущерба для структуры «Ростеха» из-за избиения Кашина

На обломках Ту-154 не нашли следов взрывчатки

Новости
13:04, 27 декабря
42
0
Поделиться

Эксперты не нашли следов взрывчатки на обломках самолета Ту-154, которые поднятыли со дна Черного моря. Об этом сообщил источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией.

По его словам, нет никаких свидетельств того, что на борту военно-транспортного самолета Минобороны произошел взрыв, который привел к его крушению. На обнаруженных телах погибших эксперты также не нашли никаких признаков взрыва на борту. «Таким образом версия теракта на данный момент не находит подтверждения», — подчеркнул источник.

Эту же информацию сообщил источник ТАСС в силовых структурах. Ранее версия взрыва на борту не называлась в числе основных. По информации ФСБ, возможными причинами крушения Ту-154 в Черном море могли стать попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилота и техническая неисправность самолета. При этом источник ТАСС в силовых структурах ранее сообщал, что версия попадания в двигатель посторонних предметов считается приоритетной.

Крушение Ту-154 произошло 25 декабря. На борту находились 92 человека. Среди них артисты ансамбля имени Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и военнослужащие Минобороны России.

Свидетель описал падение Ту-154. Последние данные о катастрофе в Сочи

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Богатый — значит вор: почему в России не любят миллионеров
Кирилл Серебренников: «С какой стати где-то должно быть безопасно, если мир сошел с ума»
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Шоу без дирижера из Кремля: итоги года от Путина с комментариями Павловского
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2