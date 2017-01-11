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Опубликовано видео с места взрыва газа в Саратове.

В жилом доме вспыхнул пожар, пострадали десять человек
Новости
15:38, 11 января
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Теги:
пожар, Саратов
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В жилом доме в Саратове произошел взрыв газа, в результате чего обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами. Пострадали десять человек, двое из них — дети. Пожар в доме, возникший из-за взрыва, был потушен. Его площадь составила 250 квадратных метров. Пожарные и спасатели помогли спастись 17 людям, а для пострадавших жителей дома развернули пункт временного размещения. Всего в результате взрыва и пожара пострадали три квартиры. Следственный комитет начал доследованную проверку по факту взрыва.

На превью: Saratov-room

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