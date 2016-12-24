В бывшей военной части в Башкирии произошел взрыв

В Иглинском районе Башкирии на территории бывшей воинской части в селе Урман произошел взрыв, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Отмечается, что взрыв произошел около 10:00 по Москве в результате «незаконного проникновения неустановленных лиц». Из-за него пострадали люди. Точное число пострадавших неизвестно, об их состоянии в МЧС не сообщили.

Для ликвидации последствий взрыва привлекли шесть человек и 19 единиц техники. На место происшествия выехали следователи. Причина взрыва пока неизвестна.

При этом РИА Новости со ссылкой на очевидцев сообщают, что в результате взрыва погибли два человека. Об этом рассказал житель поселка Урман, где располагается бывшая воинская часть. По его словам, оба погибшие — мужчины, им было по 22 года. «Один из них недавно вернулся из армии, у второго остался маленький ребенок», — рассказал житель села.

Позднее смерть двоих человек «Интерфаксу» потвердили в региональном управлении Следственного комитета. По словам представителя ведомства, погибли двое мужчин. По предварительным данным, им было 22 и 24 года, их личности устанавливаются.