У следствия появилось видео крушения Ту-154

Следствие допросило очевидцев крушения Ту-154, упавшего в Черное море, в том числе человека, снявшего на видео взлет, полет и падение лайнера, сообщается на сайте Следственного комитета.

Кроме того, следствие изъяло записи посадки самолета в международном аэропорту Сочи, его последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля пассажирами.

Также изъяты образцы топлива заправщика, производившего дозаправку лайнера, по ним назначены соответствующие исследования.

Самолет Минобороны Ту-154 потерпел крушение в Черном море 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли.

В качестве основных версий причин катастрофы ФСБ называло попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. По информации ТАСС, версия о попадании в двигатель постороннего предмета рассматривается как приоритетная. Версия теракта на борту в число основных не входит.