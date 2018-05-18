На месте крушения пассажирского самолета в Гаване нашли выживших

В крушении Boeing-737 авиакомпании Cubana Airlines под Гаваной выжили три человека, сообщила государственная газета Granma. Их доставили в больницу в критическом состоянии.

Местные жители заявили агентству Аssociated Press, что видели, как машины скорой помощи увозят с места крушения нескольких выживших.

Больницы готовы принять еще пострадавших, пишет издание. Сколько именно человек пострадало, не уточняется.

Всего на борту было 113 человек, из них 104 — это пассажиры.

Самолет упал в пятницу, 18 мая, вскоре после взлета из международного аэропорта Гаваны имени Хосе Марти. Он должен был лететь в город Ольгин на востоке Кубы. После падения самолет загорелся.

На месте работают службы спасения и пожарные. На месте падения самолета также побывал президент Кубы Мигель Диас-Канель.