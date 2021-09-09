Вышел трейлер новой части «Матрицы»
На YouTube опубликован первый трейлер фильма «Матрица: Воскрешение» — четвертой части «Матрицы».
Фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 22 декабря.
События «Матрицы: Воскрешение» происходят в ближайшем будущем после предыдущей части. Согласно трейлеру, главные герои Нео, которого играет Киану Ривз, и Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс живут в Сан-Франциско и не помнят друг друга. В трейлере также показывается, как персонаж, похожий на Морфеуса, предлагает Нео две таблетки на выбор — красную и синюю.
Режиссером и соавтором сценария фильма стала Лана Вачовски.
Первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году. Две следующие части — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — вышли в 2003 году.
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