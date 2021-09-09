Вышел трейлер новой части «Матрицы»

Фильм выйдет в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max 22 декабря.

События «Матрицы: Воскрешение» происходят в ближайшем будущем после предыдущей части. Согласно трейлеру, главные герои Нео, которого играет Киану Ривз, и Тринити в исполнении Керри-Энн Мосс живут в Сан-Франциско и не помнят друг друга. В трейлере также показывается, как персонаж, похожий на Морфеуса, предлагает Нео две таблетки на выбор — красную и синюю.

Режиссером и соавтором сценария фильма стала Лана Вачовски.

Первая часть «Матрицы» вышла на экраны в 1999 году. Две следующие части — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция» — вышли в 2003 году.