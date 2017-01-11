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Выдвинутый Трампом кандидат в госсекретари США оказался владельцем акций «Яндекса»

Новости
00:38, 11 января
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Бывший глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, которого избранный президент США Дональд Трамп номинировал на пост госсекретаря, оказался владельцем акций Yandex NV, материнской компании «Яндекса», сообщает NBC News со ссылкой на финансовые отчеты.

При этом его пакет в Yandex NV оценивают не более чем в 15 тысяч долларов.

У Тиллерсона также есть доля в китайских компаниях, среди которых — Alibaba и Baidu.

Его долю в компаниях, связанных с Exхоn, оцениваются примерно в 200 миллионов долларов, а общую стоимость его активов — в 500 миллионов долларов.

Представитель «Яндекса» в комментарии РБК отметил, что это публичная компания, в которой любой может купить акции. Отмечается, что сейчас капитализация компании — 7,028 миллиарда долларов, то есть доля Тиллерсона составляет менее 1%.

В американском Конгрессе Тиллерсона критиковали за тесные деловые связи с Россией. Слушания по поводу его кандидатуры на пост госсекретаря пройдут в Сенате в среду, 11 января.

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