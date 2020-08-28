Выдача ипотечных кредитов в июле достигла рекордных 362 миллиардов рублей

В июле российские банки выдали ипотечных кредитов на общую сумму 362 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте Центробанка.

Предыдущий рекорд ипотечных кредитов составлял 345,1 миллиарда рублей по тогам декабря 2019 года, пишет «Коммерсант». При этом совокупный долг россиян по ипотеке впервые в истории превысил восемь триллионов рублей, отмечает РИА Новости.

С начала 2020 года россияне взяли кредиты на ипотеку на 1,8 триллиона рублей, это на 21,3% больше, чем за первые семь месяцев предыдущего года. Совокупный портфель ипотечных кредитов в России достиг 8,13 триллиона рублей, из которых 20,7 миллиарда рублей приходятся на валюту.

Увеличение рынка ипотечного кредитования происходит на фоне введения программы льготной ипотеки по ставке 6,5%. Кроме того, в начале августа правительство снизило первоначальный взнос по льготной ипотеке со ставкой с 20 до 15%.