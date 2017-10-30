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Ученые рассказали о рекордном за последние 800 тысяч лет выбросе углекислого газа

30 октября, 14:45
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В 2016 году ученые зафиксировали рекордные выбросы углекислого газа в атмосферу. Этот показатель оказался на 50% больше среднего за последние 10 лет, и равным тому, который последний раз наблюдался 800 тысяч лет назад. Об этом сообщили во Всемирной метеорологической организации (ВМО), передает Bloomberg.

Как пояснили ученые, если в 2015 году концентрация углекислого газа достигала 400 миллионных долей, то в 2016 году — 403,3 миллионных долей. В последний раз, когда в атмосферу выбрасывалось аналогичное количество углекислого газа, температура планеты достигала 2-3 градусов по Цельсию, а уровень моря был на 10-20 метров выше, чем сейчас.

«Без быстрых сокращений выбросов CO2 и других  парниковых газов к концу этого века мы придем к опасному повышению температуры», — предупредил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Как объяснили в организации, увеличение выбросов углекислого газа произошло из-за зафиксированного в 2015-2016 годах  течения Эль-Нино — колебания температуры поверхности слоя воды в экваториальной части Тихого океана. Она вызвало засуху в тропических лесах и ограничило их способность поглощать газ.

Кроме того, влияние на выбросы оказывают сжигание ископаемого топлива и вырубка лесов для ведения строительства и сельского хозяйства, отметили в ВМО.

Опрошенные «Би-би-си» эксперты добавили, что для решения проблемы необходимо следовать правилам Парижского соглашения по климату, принятого в 2015 году. Стратегическая цель программы — сохранить среднюю температуру в пределах «намного ниже» двух градусов по Цельсию. Для достижения этого предлагается снижать выбросы парниковых газов в атмосферу и переходить на «зеленые» технологии.

Этот документ подписали 194 страны за исключением Сирии и Никарагуа. Летом 2017 года президент США Дональд Трамп объявил о планах США выйти из соглашения. Трамп отметил, что прописанные в соглашении меры выгодны другим странам, но не США, где борьба с глобальным потеплением приведет к потере миллионов рабочих мест и миллиардов долларов.

При этом в сентябре The Wall Street Journal  написала, что администрация Трампа  попытается скорректировать условия своего участия в соглашении, чтобы не выходить из него. Однако заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс заявила, что США не отказывались от своего намерения. По ее словам, Трамп «четко дал четко понять, что США выйдут [из соглашения], если не будут введены более благоприятные условия для нашей страны».

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