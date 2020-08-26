ВЦИОМ: почти половина россиян рассказали о страхе скрытого чипирования

Большинство россиян (84%) знают или слышали о чипировании. Почти половина из них (45%) опасаются, что их могут чипировать без их ведома. Это следует из результатов опроса ВЦИОМ.

41% опрошенных заявили, что скрытое чипирование скорее всего или вполне возможно.

Больше половины из них (51%) считают, что соответствующие технологии уже существуют, хотя еще не распространены. Еще 6% уверены, что они широко применяются уже сегодня.

В целом большая часть опрошенных относится к идее чипирования отрицательно (77%).

Когда их просили перечислить преимущества, которые дает человеку такой имплант, чаще всего они отвечали, что никаких (34%). Некоторые говорили, что благодаря чипу не нужно будет носить с собой документы (9%), можно будет легко найти пропавшего человека (6%), пользоваться бесконтактной оплатой (4%), следить за здоровьем (4%).

Больше трети опрошенных опасаются, что это приведет к слежке и контролю (35%), будет плохо влиять на здоровье (16%), а людьми можно будет управлять как роботами (11%).