ВЦИОМ: число россиян, считающих Россию великой державой, уменьшилось на 20% за три года

Около трети россиян (37%) считают Россию великой державой, еще 29% думают, что страна станет такой в ближайшие 15-20 лет. Это следует из результатов исследования ВЦИОМ, которые приводит ТАСС.

По сравнению с данными за 2018 год, количество россиян, считающих Россию великой державой, уменьшилось на 12% — тогда так считали 49% респондентов. В сравнении с показателями за 2017 год, количество таких ответов сократилось на 20% — с 57% до 37%.

Согласно нынешнему опросу, 26% россиян убеждены, что в ближайшем будущем Россия не сможет стать великой державой. Почти каждый третий опрошенный (31%) считает, что Россия должна вернуть статус «супердержавы» как у СССР. Чаще всего так считают мужчины и россияне в возрасте старше 35 лет.

При этом примерно половина респондентов в возрасте от 18 до 34 лет уверены, что Россия должна стремиться стать одной из 10-15 экономически развитых и политически влиятельных стран. Еще 10% россиян считают, что стране не стоит стремиться ни к каким глобальным целям.

Самыми важными целями России респонденты назвали благосостояние и высокий уровень жизни (12%), развитие социальной политики и улучшение жизни людей (11%), поддержание мирных отношений с другими странами (10%), развитие экономики и поддержание бизнеса (9%), сотрудничество с другими странами (7%), достижение мирового авторитета и влиятельности (6%). При этом еще 6% считают, что в первую очередь России нужно получить статус мировой державы.

Опрос проводился по телефону 2 сентября среди 1,6 тысячи россиян.

Фото на превью: Софья Сандурская / агентство «Москва»