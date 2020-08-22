«Боятся, не верят, опасаются». ВЦИОМ сообщил, что половина россиян не планируют прививаться от COVID-19

Более половины россиян (52%) заявили, что не планируют прививаться от коронавируса с помощью российской вакцины «Спутник V». Об этом рассказал глава ВЦИОМ Валерий Федоров, передает ТАСС.

Фото: агентство «Москва»

42% респондентов сказали, что скорее всего будут прививаться.

«Интересный кейс для осмысления, в каком состоянии наше общество сегодня находится. С одной стороны, мы все боимся и хотим, конечно же, этот страх снять. Хотим получить гарантию не заразиться. Как? Для этого, конечно, надо вакцинироваться. Тем не менее большинство вакцинироваться не планируют. Почему? Боятся, не верят, опасаются», — сказал Федоров.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции. По его словам, прививку сделала одна из его дочерей. Массовая вакцинация может начаться уже в сентябре-октябре. Опрос российских врачей показал, что большинство медиков не доверяют новой вакцине.

«Фармацевтический вестник» обращал внимание, что к моменту регистрации российской вакцины от COVID-19 ее безопасность проверили всего на 20 добровольцах