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ВЦИОМ заявил о максимальном одобрении работы Путина за год

Новости
11:04, 29 декабря
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Рейтинг доверия россиян к президенту России Владимиру Путину достигли максимального значения за год — 86,6%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 

Пресс-служба Кремля

По данным опроса ВЦИОМа, проведенного 24-25 декабря, рейтинг одобрения работы Путина составил 86,6%. В центре эти данные назвали «максимальным значением в 2016 году». При этом, по данным опросов, деятельности Путина на посту президента доверяют 62,1% респондентов.

При этом работу премьер-министра Дмитрия Медведева ободряют 61,2% россиян, а работу правительства — 63,2. При этом о своем доверии к Медведеву заявили 12,6% опрошенных.

Кроме Путина россияне больше всего доверяют министру обороны Сергею Шойгу (14%) и министру иностранных дел Сергею Лаврову (13,8%). Самый большой рейтинг недоверия — у депутата Владимира Жириновского (21,1%).

Большинство россиян, по опросу ВЦИОМ, также поддерживает «Единую Россию». О поддержке этой партии заявили 48% респондентов. Рейтинг ЛДПР составил 12,1%, а КПРФ — 8,8%. «Справедливую Россию» поддерживают 6,5% респондентов. 

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