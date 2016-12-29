ЦБ ограничил страховую лицензию по ОСАГО у «ВТБ Страхование»

Банк России на два месяца ограничил действие лицензии на осуществление страхования по ОСАГО у страховой компании «ВТБ Страхование», сообщается на сайте регулятора.

Такое ограничение Центробанк ввел в связи с неисполнением со стороны «ВТБ Страхование» предписаний регулятора от 2 декабря 2016 года. Детали предписания не уточняются.

Компания «ВТБ Страхование» входит в международную финансовую группу ВТБ. Ее уставной капитал составляет 5,5 миллиарда рублей. По итогам 2015 года, объем страховых сборов компании составил 49,2 миллиарда рублей.