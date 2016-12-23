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Мосгордуме предложили приравнять встречи с депутатами к митингам

Новости
19:45, 22 декабря
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Комиссия по госстроительству и местному самоуправлению внесла в Мосгордуму проект закона, согласно которому местные депутаты будут должны проводить встречи с избирателями в соответствии с законом о митингах. Соответствующий документ опубликован на сайте думы. 

«В настоящее время порядок проведения встреч депутатов с избирателями не определен, следовательно, существует пробел в правовом регулировании данного вопроса, который может привести к затруднениям в правоприменительной практике», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

В ней также говорится, что чаще всего депутаты проводят встречи с избирателями в формате собрания, который не требует предупреждать органы власти города о предстоящем мероприятии. Если будет решено провести встречу в форме митинга или шествия, то действовать придется в соответствии с законом о митингах для безопасности участников встречи и жителей города.

«Московские власти пытаются ограничить возможности для оппозиционной деятельности, ведь известно, что протестные мероприятия зачастую проводятся в форме встречи депутатов с избирателями. Похоже, что власти готовятся к протестам в Москве», — прокомментировал «Коммерсанту» политтехнолог Аббас Галлямов.

 

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