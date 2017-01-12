Всемирный банк рассказал об отсутствии у России денег на выполнение «общественного договора»

Рабочие места, дешевые госуслуги и социальные выплаты в обмен на широкие полномочия — это основа «общественного договора» между гражданами и властью в России, отмечается в докладе Всемирного банка. Но такой договор дорого обходится бюджету и денег на него больше нет.

На открывшемся сегодня Гайдаровском форуме Всемирный банк представил новый доклад о российской экономике — «Пути достижения всеобъемлющего экономического роста». Доклад назван «комплексным диагностическим исследованием экономики». Один из диагнозов, который ставят эксперты Всемирного банка — грядущие проблемы государства с выполнением общественного договора.

Суть общественного договора в России такова: государство обеспечивает рабочие места, предоставляет разнообразные госуслуги и раздает субсидии и иные социальные выплаты. В обмен общество дает власти широкие полномочия на предоставление госуслуг, «роль руководителя и управляющего», говорится в докладе Всемирного банка.

Для почти 60 млн человек в России государство — основной источник дохода, указала на презентации доклада заместитель главного экономиста Всемирного банка Ана Ревенга: это 40 млн пенсионеров и порядка 20 млн сотрудников госкомпаний. В госсекторе заняты треть всех официально работающих, напоминает Всемирный банк.

Наиболее зависимы от государства люди с низкими доходами — для 40% в этой категории государство благодаря возраставшим в 2000-е годы социальным платежам стало основным источником дохода. Бюджетные выплаты стали одним из ключевых драйверов социальной мобильности — то есть, именно за счёт бюджета значительная часть населения перешла из менее обеспеченной в категорию более высоких доходов. Из-за такой политики последние 10 лет у населения укреплялись ожидания от государства: оно должно обеспечить рабочие места и социальные услуги: например, бесплатную медицину и образование, дешевые услуги ЖКХ.

Существующая модель, основанная на прочном влиянии государства на экономическую и социальную политику, опирается на достаточно серьезную политическую поддержку, констатирует в своем докладе Всемирный банк: но в текущих условиях она может со временем ослабнуть, ведь ожидания больше нечем оправдывать.

Проблема в том, что бюджет тратил на социальную поддержку в ущерб другим статьям — в первую очередь государство недостаточно инвестировало в инфраструктуру и человеческий капитал, то есть здравоохранение и образование. В итоге «качество и справедливость предоставления таких услуг перестали оправдывать ожидания», заключают эксперты Всемирного банка.

Вместе с тем, расходы на социальные выплаты росли: пенсии индексировали, зарплаты бюджетников росли, увеличивалась и помощь предприятиям. Причем значительная часть таких выплат может быть неэффективной, поскольку по многим видам поддержки нет ни четких критериев нуждаемости, ни способов проверить конечный эффект. Когда цены на нефть были высокими, неэффективность растущих социальных выплат компенсировалась постоянно растущими нефтегазовыми доходами.

Но теперь денег на щедрую социальную политику в бюджете все меньше. Так, в 2016 году правительство отказалось от индексации пенсий на фактическую инфляцию 2015 года (почти 13%): выплаты пенсионерам повысили на 4%, а в январе решили разово раздать им по 5000 рублей. Сегодня государству все труднее найти баланс между продолжением социальной поддержки в прежних объёмах и необходимостью сохранять устойчивый бюджет, заключает Всемирный банк.

Маргарита Лютова