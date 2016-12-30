Все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве задержаны

Все подозреваемые в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве задержаны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по центральному округу.

По информации источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, всего задержаны пятеро человек-уроженцев Северного Кавказа.

Ранее сообщалось, что для задержания нападавших был объявлен план «Вулкан» и поднят гарнизон полиции.

На сотрудников Росгвардии напали накануне поздно вечером в поселении Роговское. Сообщается, что по ним открыли огонь люди, у которых они проверяли документы. Один полицейский погиб, второй получил ранения.

По предварительным данным, на них напали пять-семь человек, которым удалось отобрать у полицейских два автомата и пистолет с полными боекомплектами. Источник РИА Новости заявил, что часть захваченного оружия найдена и изъята.