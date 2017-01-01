В России начали повышать пенсионный возраст для чиновников

С 1 января 2017 года в России начинается поэтапное повышение пенсионного возраста для чиновников. Документ опубликован на сайте Кремля.

Сейчас пенсионный возраст в России для женщин составляет 55 лет, для мужчин — 60. Согласно закону, для чиновников ежегодно на полгода будут повышать время выхода на пенсию. В итоге пенсионный возраст должен быть равен 63 года для женщин и 65 лет для мужчин. Ранее спикер Госдумы Сергей Нарышкин сказал, что эти нормы начнут действовать к 2032 году.

Среди других изменений — увеличение максимального возраста пребывания на государственной гражданской службе. Сейчас предельный возраст равен 60 лет, теперь его повысили до 65 лет.

Закон относится к государственным гражданским и муниципальным служащим, а также чиновникам, которые занимают государственные должности регионов.

Повысить пенсионный возраст предложил депутат от «Единой России» Валерий Трапезников.

«В России 42 млн пенсионеров, 14 млн из них работает. Скоро может наступить критический момент, когда количество работающих пенсионеров сравняется с числом неработающих, и тогда пенсии платить будет нечем», — сказал он ТАСС.

Он не исключил, что в течение двух-четырех лет после начала действия закона в документ могут внести поправки.