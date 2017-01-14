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Осужденную за репост воспитательницу поместили в ШИЗО за прикрытые одеялом ноги

Новости
23:19, 14 января
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Воспитательницу детского сада из Екатеринбурга Евгению Чудновец, осужденную за репост видео с издательствами над ребенком, отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), сообщает Znak.com.

Чудновец находилась в СИЗО в Шадринске Курганской области и была переведена в штрафной изолятор по рапорту постового за то, что, находясь на камерной койке, из-за холода прикрыла ноги одеялом, рассказал член Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергей Зыков.

Воспитательнице назначили наказание в 10 суток в ШИЗО. После чего Чудновец спросила у штрафной комиссии, не кажется ли им 10 суток за прикрытые одеялом ноги в условиях зимы чрезмерным наказанием. В результате ей назначили дополнительные пять суток в штрафном изоляторе, утверждает Зыков.

Он уточнил, что благодаря этапированию в Свердловскую область в ШИЗО Чудновец провели всего одни из 15 назначенных суток.

В ноябре Катайский районный суд Курганской области приговорил Евгению Чудновец к шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Против нее завели дело по части 2 статьи 242.1 (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних) за репост на странице «ВКонтакте» видеозаписи с издевательствами над ребенком в детском лагере. 

По словам адвоката Чудновец Алексея Бушмакова, воспитательница сделала репост, чтобы привлечь внимание к произошедшему.

В декабре суд снизил срок наказания Чудновец с полугода до пяти месяцев колонии. 

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