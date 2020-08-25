Володин призвал «проанализировать» отравление Навального как возможную провокацию иностранных государств

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по безопасности проанализировать ситуацию с отравлением политика Алексея Навального как возможную провокацию иностранных государств «с целью создания напряжения внутри России», передает «Интерфакс».

«Комитету ГД по безопасности будет поручено проанализировать произошедшее, чтобы понять, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред здоровью российского гражданина с целью создания напряжения внутри России, а также сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны», — сказал Володин.

Ранее в Кремле заявили, что не видят поводов для расследования отравления политика, пока не будет установлено вещество.

Накануне в берлинской клинике «Шарите» заявили, что Навального отравили. О каком веществе идет речь, неизвестно, однако берлинские врачи установили, что оно из группы ингибиторов холинэстеразы.