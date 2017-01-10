Володин рассказал об оставшихся жить в служебных квартирах бывших депутатах

Два депутата Госдумы шестого созыва, которые не были переизбраны на новый срок, до сих пор не покинули свои служебные квартиры в Москве. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Дождя.

Среди депутатов — Михаил Заполев (КПРФ) и Владимир Таскаев (ЛДПР). По словам Володина, Таскаев обещал переехать 20 января.

Ранее зампред комитета нижней палаты по регламенту Михаил Романов сообщил, что в этот список также входит Михаил Яшин из «Единой России». Володин уточнил, что он уже освободил служебную квартиру.

Руководство Госдумы проконтролирует оплату коммунальных счетов депутатов Госдумы предыдущего созыва, которые остались на новый срок, добавил Володин. Во вторник вопрос обсуждали на Совете Госдумы. Фракции подготовят списки должников и представят их в комитет Госдумы по регламенту, сказал Володин.

Депутатам, у которых нет своего жилья в Москве, дают служебные квартиры на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе. Квартиры предоставляют на срок исполнения депутатами их полномочий. Ранее Романов выразил надежду на то, что бывшие депутаты добровольно освободят квартиры и для их выселения не придется обращаться в суд.

Сейчас в служебные квартиры заселены 115 депутатов седьмого созыва Госдумы. Накануне Романов рассказал, что еще около 50 действующих депутатов остаются в гостиницах.