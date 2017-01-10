Прямой эфир
60,04
63,52
55,02
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Улюкаеву продлили домашний арест до середины апреля
В Кремле подвели итоги президентства Обамы для России
Володин рассказал об оставшихся жить в служебных квартирах бывших депутатах
Россияне назвали главные табу для обсуждения в семье

Володин рассказал об оставшихся жить в служебных квартирах бывших депутатах

Новости
14:59, 10 января
284
0
Поделиться

Два депутата Госдумы шестого созыва, которые не были переизбраны на новый срок, до сих пор не покинули свои служебные квартиры в Москве. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент Дождя.

Среди депутатов — Михаил Заполев (КПРФ) и Владимир Таскаев (ЛДПР). По словам Володина, Таскаев обещал переехать 20 января.

Ранее зампред комитета нижней палаты по регламенту Михаил Романов сообщил, что в этот список также входит Михаил Яшин из «Единой России». Володин уточнил, что он уже освободил служебную квартиру.

Руководство Госдумы проконтролирует оплату коммунальных счетов депутатов Госдумы предыдущего созыва, которые остались на новый срок, добавил Володин. Во вторник вопрос обсуждали на Совете Госдумы. Фракции подготовят списки должников и представят их в комитет Госдумы по регламенту, сказал Володин.

Депутатам, у которых нет своего жилья в Москве, дают служебные квартиры на улице Улофа Пальме и на Варшавском шоссе. Квартиры предоставляют на срок исполнения депутатами их полномочий. Ранее Романов выразил надежду на то, что бывшие депутаты добровольно освободят квартиры и для их выселения не придется обращаться в суд.

Сейчас в служебные квартиры заселены 115 депутатов седьмого созыва Госдумы. Накануне Романов рассказал, что еще около 50 действующих депутатов остаются в гостиницах.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2