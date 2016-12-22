Прямой эфир
60,96
63,65
54,72
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Варвару Караулову приговорили к 4,5 года колонии
Посла России в Турции Андрея Карлова похоронили в Москве
«Валокордин» и «Боярышник» будут продавать по рецепту
При взрыве газового баллона в подземном переходе в Москве пострадали шесть человек

Володин счел невозможным участие Навального в президентских выборах

Новости
21:40, 21 декабря
6 886
13
Поделиться

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон не позволяет Алексею Навальному участвовать в выборах президента 2018 года, пишут «Ведомости».

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

«А он-то [Навальный — Дождь] почему об этом думает? Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?» — сказал Володин журналистам.

На замечание журналистов о том, что Навальный не получил нового приговора по делу «Кировлеса», спикер Госдумы ответил так: «Не готов трактовать в вашей трактовке».

В ноябре Верховный суд отменил приговор по первому делу Алексея Навального о хищении средств компании «Кировлес», оно было передано на новое рассмотрение. Поводом к этому стало решение Европейского суда по правам человека, который счел, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство. Это вернуло оппозиционеру возможность участвовать в выборах.

Навальный 13 декабря заявил о своем намерении участвовать в выборах президента России. Он опубликовал базовые пункты своей предвыборной программы и начал сбор средств на кампанию через интернет.

Накануне близкие к руководству президентской администрации источники рассказали Дождю, что вопрос о том, имеет ли смысл допускать оппозиционера до выборов ради привлечения к ним внимания, стоял на повестке дня. Впоследствии такой сценарий был признан вредным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что вопрос о возможности участия оппозиционера Алексея Навального в президентской кампании не является частью повестки дня в Кремле. «Не наша тема, мнения не имею», — сказал он.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Орнелла Мути: «Я была бы счастлива получить паспорт из рук Путина»
Утомленные Ельциным: почему Никита Михалков и патриоты боятся девяностых
Наталья Синдеева, Роман Баданин, Анна Монгайт подвели итоги года и рассказали, что ждать в 2017 году
Кто стоит за убийством российского посла: версии Белковского
«Деньги. Прямая линия»
17:00
В пятницу

Задайте вопрос экономисту Евгению Гонтмахеру
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2