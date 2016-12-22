Володин счел невозможным участие Навального в президентских выборах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон не позволяет Алексею Навальному участвовать в выборах президента 2018 года, пишут «Ведомости».

«А он-то [Навальный — Дождь] почему об этом думает? Пусть законы читает, он же юрист. Его намерение должно в первую очередь опираться на закон. Если закон ему позволяет, тогда можно о чем-то рассуждать. А когда закон не позволяет, зачем людей-то вводить в заблуждение?» — сказал Володин журналистам.

На замечание журналистов о том, что Навальный не получил нового приговора по делу «Кировлеса», спикер Госдумы ответил так: «Не готов трактовать в вашей трактовке».

В ноябре Верховный суд отменил приговор по первому делу Алексея Навального о хищении средств компании «Кировлес», оно было передано на новое рассмотрение. Поводом к этому стало решение Европейского суда по правам человека, который счел, что российская сторона нарушила права Навального и второго осужденного Петра Офицерова на справедливое разбирательство. Это вернуло оппозиционеру возможность участвовать в выборах.

Навальный 13 декабря заявил о своем намерении участвовать в выборах президента России. Он опубликовал базовые пункты своей предвыборной программы и начал сбор средств на кампанию через интернет.

Накануне близкие к руководству президентской администрации источники рассказали Дождю, что вопрос о том, имеет ли смысл допускать оппозиционера до выборов ради привлечения к ним внимания, стоял на повестке дня. Впоследствии такой сценарий был признан вредным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что вопрос о возможности участия оппозиционера Алексея Навального в президентской кампании не является частью повестки дня в Кремле. «Не наша тема, мнения не имею», — сказал он.