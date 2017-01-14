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Трое человек погибли при катании на снегоходе по Волге
Двое детей и один взрослый погибли в Саратове, когда снегоход провалился под лед на Волге, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«В районе острова Зеленый после провала снегохода под лед погибли два ребенка в возрасте 6-7 лет и один взрослый. Еще один человек спасен», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, спасатели уже извлекли тела погибших. Информацию о гибели людей подтвердили в региональном управлении МВД.
Агентство «Регион 64» сообщает, что мужчина, женщина и двое детей пяти и шести лет на самодельном снегоходе передвигались по льду и провалились в воду. Женщине удалось спастись, однако мужчина и двое детей утонули.
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