Военные Мали, задержавшие президента и премьера, предложили трехлетний план «пересмотра основ государства»

Национальный комитет спасения народа, созданный военными после мятежа в Мали, предложил план трехлетнего переходного периода «для пересмотра основ государства». Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источник.

По его данным, в течение трех лет возглавлять страну будет военный, правительство также будет сформировано из представителей военных структур.

План изменений в государственном строе Мали был предложен лидером военных Мали Ассими Гойтой в ходе переговоров с бывшим президентом Нигерии Гудлаком Джонатаном и представителями экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) 23 августа.

Военнослужащие согласились отпустить свергнутого президента страны Ибрагима Бубакару Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе, которые были задержаны во время мятежа, и заявили, что президент может вернуться в столицу Мали или покинуть страну для лечения за границей.

Военный переворот в Мали произошел 18 августа и стал вторым за восемь лет. Мятежники захватили в заложники старших офицеров, высокопоставленных чиновников, а после взяли штурмом резиденцию президента страны. Действия военнослужащих поддержали участники протестов против действующей власти, обвиняемой в коррупции и отсутствии безопасности в стране.