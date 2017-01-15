Прямой эфир
59,68
63,47
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Представитель Трампа опроверг информацию о его встрече с Путиным в Рейкьявике
Полиция возбудила дело после гибели семи человек в ДТП под Саратовом
Кадыров сообщил о задержании в Чечне связанного с ИГ террориста
«Интерфакс» сообщил о столкновении самолета с автопогрузчиком в «Домодедове»

Президент Филиппин заявил о возможном введении военного положения в стране

Новости
12:05, 15 января
541
0
Поделиться

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что может ввести военное положение в  стране, если ситуация с наркотиками в стране станет «очень опасной». Об этом сообщает Reuters.

«Если бы  я хотел, и если ситуация ухудшится до чего-то действительно крайне опасного, я введу военное положение», — сказал Дутерте. При этом он заявил, что «никто не сможет его остановить», подразумевая Верховный суд и Конгресс.  

Reuters напоминает, что в декабре он исключил возможно введения в стране военного положения, назвав подобные предположения «вздором».

Ранее Дутерте заявлял о том, что рассматривает возможность для Филиппин выйти из состава ООН, Международного уголовного суда, а также прекратить действие двухсторонних соглашений с США. Такой стала реакция лидера Филиппин на доклад верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, сообщившем о «кровавой» борьбе с наркотиками в государстве и многократных случаях нарушения прав человека на Филиппинах.

Масштабная кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в июле 2016 года с приходом к власти нового президента Родриго Дутерте. По информации СМИ, правоохранители активно применяют «внесудебные казни», убивая наркоторговцев.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Валерий Рашкин: «Я четко говорил правду, это не нравилось Володину»
Кашин и номенклатурное царство
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2