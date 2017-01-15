Президент Филиппин заявил о возможном введении военного положения в стране

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что может ввести военное положение в стране, если ситуация с наркотиками в стране станет «очень опасной». Об этом сообщает Reuters.

«Если бы я хотел, и если ситуация ухудшится до чего-то действительно крайне опасного, я введу военное положение», — сказал Дутерте. При этом он заявил, что «никто не сможет его остановить», подразумевая Верховный суд и Конгресс.

Reuters напоминает, что в декабре он исключил возможно введения в стране военного положения, назвав подобные предположения «вздором».

Ранее Дутерте заявлял о том, что рассматривает возможность для Филиппин выйти из состава ООН, Международного уголовного суда, а также прекратить действие двухсторонних соглашений с США. Такой стала реакция лидера Филиппин на доклад верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, сообщившем о «кровавой» борьбе с наркотиками в государстве и многократных случаях нарушения прав человека на Филиппинах.

Масштабная кампания по борьбе с наркотиками началась на Филиппинах в июле 2016 года с приходом к власти нового президента Родриго Дутерте. По информации СМИ, правоохранители активно применяют «внесудебные казни», убивая наркоторговцев.