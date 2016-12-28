Водолазы нашли 1,5 тысячи обломков Ту-154 в Черном море

За время поисковой операции в Черном море спасатели обнаружили 1,5 тысячи обломков военно-транспортного самолета Ту-154. Со дна подняли треть из них, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Он уточнил, что на месте крушение самолета нашли 1547 фрагментов, 567 из них подняли на поверхность.

По словам источника «Интерфакса» в экстренных службах, были обнаружены и подняты из воды 15 тел погибших пассажиров самолета. Он рассказал, что тела сначала направляют в Хостинский морг Сочи, а затем на самолете в Москву.

В понедельник, 26 декабря, в Москву были доставлены первые 10 тел погибших в авиакатастрофе. Накануне источники «Интерфакса» и РИА Новостей сообщали о том, что были найдены 12 тел пассажиров и 156 фрагментов тел.

Крушение Ту-154 в Черном море произошло 25 декабря. Накануне спасатели обнаружили на месте крушения бортовые самописцы. Основной из них, по словам представителя Минобороны, доставили в Москву для расшифровки.

Life опубликовал последние слова пилотов Ту-154 со ссылкой на источник, близкий к следствию. Переговоры пилотов прерываются тем, что один из пилотов говорит: «Закрылки, с***!», а затем звучат слова: «Командир, падаем!». Официального подтверждения этой информации нет.

Накануне источник ТАСС в силовых структурах сообщал, что приоритетной версией причины катастрофы рассматривается попадание в двигатель Ту-154 постороннего предмета. Версия теракта в число основных не входит. Среди основных версий Минтранс называет ошибку пилота и техническую неисправность самолета.