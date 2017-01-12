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Силуанов объяснил рост минимальной цены на водку

Новости
15:19, 12 января
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Минимальная цена на водку вырастет в 2017 году из-за индексации акциза, который повысили на 20 рублей. Об этом «Интерфаксу» сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума.

«Мы три года не индексировали акцизы, сейчас повысили на 20 рублей акциз, поэтому повышается и минимальная цена на водку», — пояснил Силуанов. 

Он также отметил, что решение об увеличении цен и акцизов на водку были приняты два года назад при формировании трехлетнего бюджета. По словам министра, в 2018-2019 годах повышать акциз на водку не будут.

Ранее на портале нормативных правовых актов был опубликован проект Минфина, предусматривающий повышение минимальной цены для всей алкогольной продукции крепостью выше 28% за исключением коньяка и бренди.

При этом минимальная закупочная цена за 0,5 литра водки от производителя должна вырасти со 165 рублей до 177 рублей, оптовая — со 174 рублей до 182 рублей. 

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