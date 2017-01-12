Минфин предложил повысить минимальную цену на водку

Министерство финансов предложило повысить минимальную розничную цену водки на 15% — с текущих 190 рублей до 219 рублей за 0,5 литра. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Документ предусматривает повышение минимальной цены для всей алкогольной продукции крепостью выше 28% за исключением коньяка и бренди.

Минимальная закупочная цена за 0,5 литра водки от производителя должна вырасти со 165 рублей до 177 рублей, оптовая — со 174 рублей до 182 рублей.

Необходимость такой меры объясняется ростом ставок акциза, а также повышением других составляющих цены: тарифов на электроэнергию, стоимость федеральных специальных марок, затрат на производство, налогов.

В августе Минфин уже предлагал увеличить минимальную розничную цену на водку с 190 рублей до 197 рублей за полулитровую бутылку.