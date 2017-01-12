Прямой эфир
59,74
63,14
55,36
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Правительственные эксперты обсудят отмену закона Яровой
CNN ответил на обвинения Трампа в публикации «фейковых новостей»
В МГУ прокомментировали слова ректора о третьем месте вуза в общемировом рейтинге
Белый дом заявил о сокрытии Трампом информации о финансовых связях с Россией

Минфин предложил повысить минимальную цену на водку

Новости
00:04, 12 января
93
0
Поделиться

Министерство финансов предложило повысить минимальную розничную цену водки на 15% — с текущих 190 рублей до 219 рублей за 0,5 литра. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Документ предусматривает повышение минимальной цены для всей алкогольной продукции крепостью выше 28% за исключением коньяка и бренди.

Минимальная закупочная цена за 0,5 литра водки от производителя должна вырасти со 165 рублей до 177 рублей, оптовая — со 174 рублей до 182 рублей.  

Необходимость такой меры объясняется ростом ставок акциза, а также повышением других составляющих цены: тарифов на электроэнергию, стоимость федеральных специальных марок, затрат на производство, налогов.

В августе Минфин уже предлагал увеличить минимальную розничную цену на водку с 190 рублей до 197 рублей за полулитровую бутылку.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Также по теме
«Функция Минфина — пугать». Экономист Антон Табах об исчерпании Резервного фонда
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Новогодний выпуск #ВечерняЯХиллари: Юрий Лоза, Вася Обломов, Валерия и другие встречают 2017
Премьера на дожде. Концерт Леонида Парфенова и Арт-группы «Мейделех» «Главные песни о старом»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2