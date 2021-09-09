Во Франции будут бесплатно выдавать противозачаточные средства женщинам до 25 лет

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран объявил, что с 2022 года всем француженкам младше 25 лет будут бесплатно выдавать противозачаточные средства. Об этом сообщает The Guardian.

По словам министра, у женщин до 25 лет не будут взимать плату за медицинское наблюдение, сдачу анализов и другие необходимые процедуры, связанные с контрацепцией.

Сейчас женщинам старше 25 лет во Франции возмещают около 65% стоимости противозачаточных средств .

«Использование противозачаточных средств молодыми женщинами снижается, и основная причина этого — финансовая. Это слишком дорого. Недопустимо, чтобы женщины не могли защитить себя, не могли пользоваться противозачаточными средствами, когда это, очевидно, их выбор, потому что они не могут себе этого позволить», — сказал Веран.

Он объяснил, что в 25 лет француженки становятся более независимыми, в частности, от медицинской страховки родителей. Кроме того, исследования показали, что в этом возрасте женщины чаще отказываются от противозачаточных средств из-за их стоимости, а не потому, что хотят иметь детей.

Выдача противозачаточных средств женщинам до 25 лет обойдется Минздраву Франции в 21 миллион евро (1,8 миллиарда рублей) ежегодно.

С 2013 года противозачаточные средства стали бесплатно выдавать гражданкам Франции от 15 до 18 лет. В августе 2020 года в эту категорию добавили подростков младше 15 лет. Эта программа привела к снижению количества абортов во Франции, отмечает The Guardian.