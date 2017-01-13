Самолет коснулся взлетной полосы хвостом при вылете из «Внукова»

Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за того, что коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы (ВВП), сообщает « Интерфакс » со ссылкой на источник в экстренных службах.

Самолет Boeing-737 выполнял рейс в Стамбул. Оторвавшись от земли, он коснулся взлетно-посадочной полосы хвостом, после чего смог набрать высоту и подняться в воздух, сказал источник.

Экипаж самолета не стал продолжать полет, чтобы избежать неполадок и запросил возвращение в аэропорт вылета.

Официально эту информацию не комментировали.