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Самолет коснулся взлетной полосы хвостом при вылете из «Внукова»
Пассажирский «Боинг» вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за того, что коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы (ВВП), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Самолет Boeing-737 выполнял рейс в Стамбул. Оторвавшись от земли, он коснулся взлетно-посадочной полосы хвостом, после чего смог набрать высоту и подняться в воздух, сказал источник.
Экипаж самолета не стал продолжать полет, чтобы избежать неполадок и запросил возвращение в аэропорт вылета.
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